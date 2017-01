Bent Hansen sætter punktum for 35 år med regionspolitik

Formand for Danske Regioner og Region Midtjylland 68-årige Bent Hansen (S) genopstiller ikke til regionsrådsvalget i år, skriver Viborg Stifts Folkeblad.



Det har ikke været en nem beslutning at trække stikket til politik, lyder det fra regionsrådsformanden.



- Det har været en hård beslutning, som har ødelagt min jul, men jeg kunne ikke se mig selv sidde som 73-årig som formand for regionsrådet, siger Bent Hansen til avisen.



- Og jeg ville ikke kunne holde mig selv ud, hvis jeg stillede op og vidste, at jeg skulle trække mig midt i perioden og skulle lyve om det over for pressen, siger Bent Hansen.



Bent Hansen blev valgt ind i det daværende amtsråd i Viborg i 1982.



Siden blev han amtsborgmester fra 1990.



I 2006 satte han sig så i spidsen for alle fem regioner som formand for Danske Regioner.



Når han til november stopper som formand for regionsrådet, kan han se tilbage til 35 år med regionspolitik.



Nu er der andre ting, der kommer til at optage hverdagen, fortæller han.



- Nu er det familien, det åbne universitet og syv børnebørn, der skal tage min tid. Dukker der en spændende opgave, som ikke har noget med politik at gøre, op, vil jeg da overveje det, siger Bent Hansen til Viborg Stifts Folkeblad.



