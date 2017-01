Løkke nævnte ikke topskat med et ord i sin nytårstale

Dynamisk, positiv, ambitiøs og optimistisk. Sådan lyder rækken af ord, som Christina Egelund sætter på statsministerens nytårstale.



Liberal Alliances politiske ordfører hæfter sig ved, at Lars Løkke Rasmussen (V) opfordrer danskerne til at gribe fremtiden i stedet for at være bange for den.



Derimod lægger hun ikke noget i, at statsministeren ikke nævner LA's mærkesag om en sænkelse af topskatten med et eneste ord. Det er "helt ukontroversielt", forsikrer hun:



"Man kan sige, at de ting, som statsministeren berørte meget konkret – SU og pensionsalderen – jo er værktøjer til at kunne gøre det, vi gerne vil: At reformere og sænke skatten."



"Det står meget tydeligt i regeringsgrundlaget, at regeringen har en ambition om at sænke skatten både i toppen og bunden."



Lars Løkke Rasmussen gentog i nytårstalen regeringens planer om at sænke SU'en og sætte pensionsalderen op.



Begge dele var en del af Venstre-regeringens 2025-plan i sensommeren, og begge dele er blevet adopteret af den nye VLAK-regering. Den ventes senere i år at fremlægge et konkret udspil.



/ritzau/