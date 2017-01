McCain: USA må gøre front mod Putin

USA kan kun forbedre forholdet til Rusland ved at sætte foden ned over for den russiske præsident, Vladimir Putin, og indføre skrappere sanktioner.



Det mener den republikanske senator John McCain, som netop nu er på besøg i de baltiske lande og i Ukraine og Georgien.



McCain og andre amerikanske senatorer, der er med på rundrejsen, forsikrede de tidligere sovjetstater om, at USA vil støtte dem - på trods af, at den kommende præsident, Donald Trump, har udtrykt sin beundring for Putin.



"Vi vil på det kraftigste opfordre vores kolleger til at indføre mere meningsfulde og kraftigere sanktioner mod Rusland på grund af deres angreb mod USA," siger McCain.



Han hentyder til sagen om, at russiske hackere skaffede sig adgang til amerikanske politiske gruppers data op til det amerikanske præsidentvalg.



"Vi må fortsætte med at forbedre vores forhold og forstå, at Vladimir Putin, medmindre vi gør front mod ham, vil fortsætte sin aggression," lyder det fra McCain.



Han er en af de fremtrædende senatorer, der har udtrykt ønske om en tilbundsgående undersøgelse af hackersagen. Han har krævet, at Rusland bliver straffet for den formodede indtrængen i amerikanske databaser.



Blandt andet skal hackere have stjålet et antal e-mails fra Det Demokratiske Parti, som blev lækket op til præsidentvalget i november.



/ritzau/Reuters