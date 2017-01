Relateret indhold Tilføj søgeagent Lars Løkke Rasmussen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Lars Løkke Rasmussen

Alt var ikke bedre i gamle dage. Fremtiden rummer masser af muligheder. Men man skal have forudsætninger for at kunne gribe dem.



Sådan lyder i kondenseret form budskabet fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til de unge danskere, der følger hans nytårstale søndag.



- Alle skal have et håb for fremtiden, siger statsministeren.



- For hvis mange føler, at mulighederne er få, kan nogle fristes til lette løsninger. Som at stoppe udviklingen. Standse den nye teknologi ved grænsen. Det kan man jo ikke.



For at sikre, at alle børn og unge får det helt basale på plads - færdigheder såsom at kunne læse og regne, vil regeringen i det nye år tage fat på en "særlig satsning" i de skoler, hvor mange elever klarer sig dårligt.



Statsministeren gentager sin ofte anvendte formulering om, at vi skal "gå forlæns ind i fremtiden".



- Luk ørerne, når nogen siger, at "alting var bedre i gamle dage". Det var det ikke, lyder statsministerens budskab til de unge.



Han kommer ikke ind på, hvad satsningen på de skoler, hvor mange elever ikke klarer sig godt, kommer til at indeholde.



Men hvis man kigger i regeringsgrundlaget, kan man læse, hvilke planer regeringen har på området.



Her står der, at regeringen vil afsætte 500 millioner kroner over tre år til en pulje, der skal løfte de elever, der har brug for at blive bedre til dansk og matematik.



Puljen skal målrettes omkring 100 skoler spredt i landet med mange elever med et lavt fagligt niveau.



Skolerne skal kun kunne få pengene, hvis de kan dokumentere, at de har løftet de svageste elevers niveau, særligt i dansk og matematik, står der i regeringsgrundlaget.



Og de planer må man altså forstå har høj prioritet for statsministeren.



