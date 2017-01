Løkke tog afsæt i Matador: Vi har det godt og det bliver bedre

Relateret indhold Artikler

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har set tv-serien Matador omkring 20 gange. Og det er særligt Lise Nørgaards budskab om mulighederne for social opstigning, som har gjort indtryk.



Det fastslår Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale, som i år blev holdt live på Christiansborg.



- Matador viser, at udvikling giver muligheder. Hvis man er klar til at gribe dem. De, der kun ser den gamle verden, går ned. Som Damernes Magasin.



- De, der tænker nyt, løfter sig op. Som Agnes Jensen, tjenestepigen, der skaber sin egen virksomhed, siger Lars Løkke Rasmussen.



Han forsøgte med talen at anslå en optimistisk tone og skabe tro på fremtiden hos danskerne:



- Når nogle siger, at om 100 år er alting glemt, så passer det ikke. Lise Nørgaard husker det for os. Derfor ved vi, at det siden den tid, Matador skildrer, kun er gået én vej: Fremad, lød det fra Løkke i nytårstalen.



Statsministeren henviser til, at danskerne er blevet "rigere, levere længere, og har større frihed til at gøre, som vi vil".



- Nutiden er bedre end fortiden. Og fremtiden? Den kan blive endnu bedre.



- Robotter klarer det hårde arbejde. Supercomputere kan stille bedre diagnoser end lægerne. Biler kan køre sikrere og helt af sig selv.



- Man kan blive helt svimmel ved tanken. Få det lidt, som om man prøver at følge med, men at det er så svært at gennemskue.



- Det eneste konstante er forandring. Mulighederne bliver større. Det er godt. Men vi risikerer, at mennesker bliver hægtet af. Det er skidt, siger Lars Løkke Rasmussen.



Han lod dermed forstå, at den positive udvikling kun kommer, hvis Folketingets partier - og danskerne - er parate til at omstille sig som tjenestepigen Agnes Jensen.



- Vi skal gøre alle til fremtidens vindere. Det har vi en historisk chance for lige nu, hvor vi er helt ude af den økonomiske krise, siger Lars Løkke Rasmussen.



Løkke varmede dermed op til et af de temaer, som regeringen forventer vil dominere på Christiansborg i 2017: Opgøret om behovet for reformer.



Regeringen mangler de afgørende mandater. Og de skal hentes hos Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som stiller sig afvisende over for skattelettelser og højere pensionsalder.



Løkke holdt dog fast. Uden at blive konkret brugte han nytårstalen til at gentage ambitionen om at lette skatten for danskere i arbejde og åbnede igen for, at danskerne skal arbejde længere:



- Hvis vi, der har kræfterne, bliver lidt længere på jobbet. Så kan vi give et rigere Danmark videre til vores børn, siger Lars Løkke Rasmussen.



Regeringen vil desuden spare på SU'en for at få råd til bedre uddannelser.



- For det første skal vi investere i nye kompetencer. Gode job. Tryg velfærd. Det er de fleste nok enige i. For det andet skal vi finde pengene at investere for.



- Her kniber det nok mere med enigheden. Men man skal have pengene, før man kan bruge dem. Alt andet er uansvarligt, siger Lars Løkke Rasmussen uden dog direkte at nævne Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.



/ritzau/