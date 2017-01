I EU blev han den danske politiker, der har opnået den mest magtfulde post til dato. Nuværende konkurrencekommissær Margrethe Vestager iberegnet.



Men som en af de få Venstre-formænd i efterkrigstiden blev han aldrig statsminister.



Alligevel var det ikke med bitterhed, at nu afdøde Henning Christophersen i 1982 blev finansminister under den konservative statsminister Poul Schlüter.



Det fortæller politisk kommentator Hans Engell, der var konservativ forsvarsminister i samme regering.



“Han tog det virkelig flot, da Schlüter løb med støtten, da firkløverregeringen blev dannet i 1982," fortæller Hans Engell.



“Som finansminister var han firkløverregeringens økonomiske motor. Det var ham, der stod for fastkurspolitikken og afskaffelsen af dyrtidsreguleringen. Sammen med Schlüter genoprettede han dansk økonomi. Selv om det var en skuffelse for ham, at han ikke blev statsminister, men måtte nøjes med finansministerposten, så kom samarbejdet mellem ham og Schlüter til at fungere rigtig godt," siger Engell.



I 1984 forlod Christophersen dansk politik for at blive EU-kommissær. Det var et tab for regeringen, mener Engell. Christophersen havde nemlig et stort strategisk overblik.



Til gengæld havde han svært ved tv-mediet, fortæller den tidligere ministerkollega.



“Han virkede tit lidt kikset, når han stod i sin tweedjakke på en bondegård. Når han, der var cand.polit., skulle vise, at han vidste, hvad der rørte sig i kostalden, faldt han helt ved siden af. Men bag den i medierne lidt kejtede optræden var han et umådeligt begavet og humoristisk menneske," siger Hans Engell.



/ritzau/