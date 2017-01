Havde det ikke været for Henning Christophersen, så havde Lars Løkke Rasmussen måske ikke været politiker og statsminister i dag.



Sådan lyder det fra Lars Løkke Rasmussen, der med sorg har modtaget meddelelsen om, at den tidligere EU-kommissær, udenrigs- og finansminister og formand for Venstre, Henning Christophersen, er død.



“Henning Christophersen var formand for Venstre dengang, jeg var ung, og han var årsagen til, at politik blev min skæbne. Og Venstre mit parti," siger Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.



Han fremhæver Henning Christophersens enorme viden om samfundsforhold i almindelighed og økonomi i særdeleshed. Det kom blandt andet i spil som finansminister i 1980'erne, hvor dansk økonomi var trængt.



“Henning Christophersen var ambitiøs på Danmarks vegne og en af hovedarkitekterne bag den nye økonomiske kurs i 80'erne og mange af de reformer, der blev gennemført for at rette op på økonomien," siger Lars Løkke Rasmussen.



Han fremhæver samtidig, at Henning Christophersen senere blev næstformand i EU-kommissionen, hvor han blandt andet bestred den vigtige post som kommissær for økonomiske og monetære anliggender.

“Henning Christophersen var en meget respekteret kommissær med et vidtforgrenet netværk og stor indflydelse på kommissionens arbejde. Han stod blandt andet fadder til oprettelsen af Østersørådet med de baltiske lande. Derfor var der også stor efterspørgsel på hans evner efter kommissærtiden. Det er kun få år siden, at Juncker-kommissionen bad Henning Christophersen om at stå i spidsen for en ny infrastrukturarbejdsgruppe," siger Løkke.



Den nuværende V-formand og statsminister har selv for nylig trukket på Henning Christophersens indsigt.



“I november mødtes jeg med den danske europæer til en kop kaffe på Marienborg. Som altid var Henning opvakt, engageret og enormt hyggelig at være i stue med. Det blev til en god snak om det Europa, som Henning Christophersens hjerte bankede for til det sidste," siger Lars Løkke Rasmussen.



Tidligere formand for Venstre Uffe Ellemann-Jensen mener, at Danmark har mistet en af de betydeligste og mest talentfulde danske politikere i nyere tid.



Uffe Ellemann-Jensen fremhæver lige som Løkke Henning Christophersens betydning for dansk økonomi i 1980'erne:



“I sine år som finansminister i Firkløverregeringens første periode var han manden bag den omlægning af den økonomiske politik, som for alvor vendte udviklingen i Danmark. Og som næstformand i EF-Kommissionen var det ham, som sammen med Jacques Delors lagde fundamentet for EU's indre marked," lyder ordene fra Ellemann-Jensen, der samtidig betegner Henning Christophersen som en “knivskarp analytiker".





/ritzau/