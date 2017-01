Relateret indhold Tilføj søgeagent Ulla Tørnæs Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Ulla Tørnæs

Verden undgik en humanitær katastrofe i juledagene. Derfor kan regeringen nu fordele årets sidste 118 millioner kroner i humanitære midler til en række “glemte kriser" i særligt Afrika.



Det oplyser minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V):



“Over 65 millioner mennesker verden over er fordrevet fra deres hjem og har brug for vores hjælp. Mange af kriserne hører vi sjældent om. Men det gør ikke de humanitære behov mindre presserende. Tværtimod. De risikerer at blive overset af det internationale samfund," siger Ulla Tørnæs i en pressemeddelelse.



De 118 millioner kroner er indtil nu blevet holdt tilbage, så Danmark kunne hjælpe i tilfælde af en ny tsunami, som den der i 2004 dræbte 300.000 mennesker, herunder 46 danskere.



Nu går pengene i stedet til lande som Den Centralafrikanske Republik, Yemen og Burundi. Her sender konflikter millioner på flugt.



Ifølge Ulla Tørnæs skaber det dog sjældent overskrifter i danske og internationale nyhedsmedier, selv om konflikterne er med til at øge flygtningestrømmen i verden.



“Regeringens politik er klar: Vi ønsker at hjælpe flygtninge i nærområderne, ligegyldigt hvor i verden de opholder sig. Vi skal give mennesker i nød et bedre liv og dermed forebygge, at de flygter videre og begiver sig ud på en farefuld færd mod blandt andet Europa," siger Ulla Tørnæs.



Hun fremhæver, at Danmark støtter flygtninge i nærområderne både i forhold til Syrien-krisen, men også i Yemen, hvor millioner af mennesker er internt fordrevne og i Tanzania, hvorfra der kommer flygtninge fra borgerkrigen i nabolandet Burundi.



Danmark hjælper også i forhold til krisen i Den Centralafrikanske Republik, hvor omkring en halv million mennesker er flygtet videre til fattige nabolande, understreger Ulla Tørnæs.



/ritzau/