Henning Christophersen er død

Tidligere partiformand, finansminister og næstformand i EU-Kommissionen, Henning Christophersen (V), er død, oplyser EU-Kommissionen på vegne af familien.



Christophersen, der både har været udenrigs- og finansminister herhjemme, er død 31. december 2016 efter kort tids sygdom i Bruxelles, oplyser Nymand Christensen, der var ven med Christophersen gennem mange år.



- Henning Christophersen blev indlagt på et hospital i Bruxelles i begyndelsen af december og fik det efter behandling tydeligt bedre, skriver han.



- Men op under jul forværredes hans situation igen, og han sov stille ind lørdag eftermiddag omgivet af sine tre børn.



Familien ønsker ikke at blive kontaktet af pressen.