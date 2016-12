USA's kommende præsident, Donald Trump, mener at det er et klogt træk af den russiske præsident, Vladimir Putin, at han ikke umiddelbart har gengældt USA's beslutning om at straffe Rusland i en meget omtalt hackersag.



Det skriver Trump på Twitter i sin første kommentar til sagen.



"Godt træk at vente (af V. Putin) - jeg har altid vidst, at han er meget klog," lyder det fra Trump.



Tidligere på dagen sagde den russiske leder, at han ikke vil udvise amerikanske diplomater.



Men han forbeholder sig retten til at reagere på USA's beslutning om at udvise 35 russiske diplomater. Han vil dog først se på den kommende præsident Donald Trumps politik, sagde han ifølge flere medier.



De 35 russiske diplomater fra ambassaden i Washington og konsulatet i San Francisco fik torsdag sammen med deres familier 72 timer til at forlade USA.



Den amerikanske præsident, Barack Obama, beordrede dem udvist, mistænkt for at være spioner. Samtidig indførte han sanktioner mod to russiske efterretningstjenester.



USA beskylder Rusland for at have foretaget cyberangreb forud for det amerikanske præsidentvalg i år - og for derved at have blandet sig i valget 8. november.



Det har Rusland dog afvist flere gange.



Trump har ligeledes sagt, at Rusland ikke havde noget at gøre med cyberangreb mod databaser i Det Demokratiske Parti. Han hævder, at de amerikanske efterretningstjenester mangler troværdighed.



Den kommende præsident skal i næste uge mødes med efterretningskilder, hvor hackersagen ventes at være på dagsordenen.



/ritzau/AFP