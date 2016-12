Rusland har ladet et udkast til en resolution om godkendelse af den skrøbelige syriske våbenhvile cirkulere i FN's Sikkerhedsråd.



Det fortæller den russiske FN-ambassadør, Vitalij Tjurkin, ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Han håber på, at Sikkerhedsrådet vil stemme om resolutionen lørdag.



Kampe og luftangreb i det vestlige Syrien har skabt tvivl om våbenhvilen, der trådte i kraft fredag.



Det er Rusland og Tyrkiet, som står bag forsøget på at skabe fred i det krigshærgede land.



Den russiske præsident, Vladimir Putin, har lagt op til at starte fredsforhandlinger i Kasakhstans hovedstad, Astana.



Ifølge Vitalij Tjurkin er syv syriske oprørsgrupper involveret i forhandlingerne. Tilsammen repræsenterer de 60.000 soldater.



Han siger samtidig, at andre er velkommen til at deltage.



"Enhver (...), som ser sig selv som opposition, men er klar til at gå i seriøse forhandlinger med regeringen, er velkommen til at dukke op i Astana," siger han.



/ritzau/