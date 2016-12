Finansminister: Vi forhandler stadig med Mærsk om Tyra-felt

Det er ikke kun for Maersk Oil, men også for den danske stat, at der er mange penge på spil, hvis det ender med, at Mærsk lukker for Tyre-feltet i Nordsøen.



Gassen fra Nordsøen indbringer hvert år milliarder af kroner i skatter, og dem står statskassen altså til at miste, hvis produktionen lukkes ned.



Finansminister Kristian Jensen (V) har ikke lyst til at sige ret meget om Maersk Oils udmelding.



- Jeg har ingen kommentarer, så længe vi forhandler, siger Kristian Jensen til Ritzau.



Rettighederne til at udvinde olie og naturgas fra Tyra-felterne ejes af Dansk Undergrunds Consortium, som er et partnerskab mellem A.P. Møller Mærsk, Shell, Chevron og Nordsøfonden, der er ejet af staten.



/ritzau/FINANS