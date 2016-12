FBI: Russiske hackere snød sig til demokraters adgangskoder

I mere end to år har den russiske efterretningstjeneste hacket sig ind i Det Demokratiske Parti i USA. Det skriver FBI og Homeland Security i en 13 sider lang rapport, der redegør for den omfattende hacking, der er ifølge amerikanerne er foregået.Amerikanerne beskriver i rapporten den russiske hacking under navnet "Grizzly Steppe". I rapporten beskrives det blandt andet , hvordan russerne har indsamlet information fra en række forskellige kilder for derefter at dele dem med amerikanske medier.Der står samtidig, at russerne ikke bare har gjort brug af den ulovlige overvågning under valgkampen. Russerne har ifølge FBI og Homeland Security overvåget amerikanerne i en årrække."Overvågning af amerikanske statsborgere og den amerikanske regering er foretaget af russiske efterretningskilder og har stået på i mere end ti år," skriver FBI og Homeland Security i en fælles udtalelse ifølge Reuters.De russiske hackere skal have brugt en række avancerede metoder i deres hacking.De har blandt andet fået medlemmer af Det Demokratiske Parti til at skifte adgangskoder i computersystemet, samtidig med deres computere var overvåget af russerne.Den omfattende hacking har fået den amerikanske præsident, Barack Obama, til at straffe Rusland ved at smide 35 russiske diplomater ud af landet.Den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, siger ifølge Reuters på en pressekonference torsdag, at han vil mødes med den amerikanske efterretningstjeneste for at blive klogere på omfanget.Han siger samtidig, at det er vigtigt for de to nationer at komme videre i deres samarbejde./ritzau/