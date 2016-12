USA udviser 35 russiske diplomater i hackersag op til valg

Relateret indhold Tilføj søgeagent Barack Obama Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Barack Obama

Opdateret kl. 20.38 med flere detaljer - USA udviser 35 russiske diplomater i kølvandet på den meget omtalte hackingsag, hvor amerikanske myndigheder beskylder Rusland for at have forsøgt at påvirke det amerikanske præsidentvalg.



Det bekræfter USA's præsident, Barack Obama, ifølge Reuters.



Desuden indfører USA sanktioner mod Rusland, oplyser præsidenten. Han tilføjer, at der er flere tiltag undervejs.



Det er som reaktion på Ruslands "bestræbelser på at skade amerikanske interesser", siger Obama ifølge nyhedsbureauet AFP.



Ifølge New York Times vil sanktionerne ramme to af Ruslands førende efterretningstjenester, GRU og FSB.



Obama tilføjer ifølge Reuters, at hans administration vil indlevere en rapport til Kongressen i de kommende dage. Rapporten handler om Ruslands "bestræbelser på at blande sig i vores valg" samt "ondsindet cyberaktivitet" der har at gøre med tidligere valg i USA.



De udviste diplomater har 72 timer til at forlade USA.



To russiske diplomatiske anlæg i New York og i Maryland vil blive lukket ned, oplyser en højtstående kilde i regeringen over for Reuters.



USA beskylder Rusland for at have foretaget cyberangreb forud for præsidentvalget i år og dermed have blandet sig i det amerikanske valg.



Nogle af påstandene antyder, at det kan have tippet valget til den kommende præsident, Donald Trumps, fordel.



Hackere har blandt andet snuset rundt i Den Demokratiske Nationalkomités (DNC) it-systemer i perioden op til valget 8. november.



Rusland har afvist alle beskyldninger om at have blandet sig i det amerikanske præsidentvalg.



Ifølge Reuters' første oplysninger sker udvisningerne som følge af "chikane" af amerikanske diplomater i Moskva.



