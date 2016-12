Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), tvivler på, at der kan findes et bredt nok flertal for et nyt udvalg for regelforenkling og afbureaukratisering.



Det er Venstre, Liberal Alliance og Alternativet, der vil oprette et nyt udvalg i Folketinget for afbureaukratisering. Men formanden tvivler.



"Jeg tror ikke, det har de store chancer. Jeg vil meget gerne være positiv, når der kommer nye forslag."



"Under alle omstændigheder kommer der endnu engang opmærksomhed omkring det bureaukrati, som vi er omgivet af, og det kan måske medvirke til, at der sker noget på området," siger hun.



Forslaget er sendt videre til Folketingets formand, som vil tage fat på emnet, når tingets ledelse mødes i det nye år.



Men der skal findes et bredt flertal, og Socialdemokratiet har på forhånd skudt forslaget ned.



Derfor spår formanden ikke forslaget den store levetid, men hun er i udgangspunktet positiv.



"Der skal under alle omstændigheder være et flertal, men jeg tror de fleste vil synes, at der skal være bred enighed, ellers bliver det ikke til noget. Men det bliver interessant at høre argumenterne for forslaget," siger Pia Kjærsgaard.



Socialdemokratiet frygter, at udvalget bliver en syltekrukke og en sovepude.



Og det kan der være en pointe i, mener Pia Kjærsgaard.



"Emnet omfatter så meget, så det kan de have ret i, at det kan skabe yderligere bureaukrati. Foreløbig er det opmærksomheden og drøftelsen, som er positiv," siger Pia Kjærsgaard.



