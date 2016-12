S går imod nyt udvalg mod bureaukrati

Socialdemokratiet siger nej til nyt udvalg, som skal banke bureaukratiet baglæns. Bag forslaget er Venstre, Liberal Alliance og Alternative. Byrden skal i stedet bekæmpes i alle Folketingets udvalg.



Det fastslår Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht.



- Vi støtter ikke idéen om at lave et selvstændigt udvalg. Vi frygter, at det bliver en syltekrukke og en sovepude. Men vi er fuldstændig enige i at sætte regelforenkling højt på dagsordenen, siger Benny Engelbrecht.



Bureaukratiet er bare vokset, siden Schlüter-regeringen i 1991 indførte "Operation regelstorm". Det er sket under blå og røde regeringer. Men det gik bedre under S-R-regeringen, mener Benny Engelbrecht.



- Under S-R-regeringen var det utrolig effektivt med et "Virksomhedsforum for enklere regler". Vi indførte et "følg og forklar"-princip, og spurgte folk, som sad med fingrene nede i substansen, siger finansordføreren.



Initiativet, der forenklede mange regler, et fortsat under Lars Løkke Rasmussens V-regering. Men regler skal forenkles af alle Folketingets udvalg. Opgaven skal ikke ligge i et særligt udvalg, mener Benny Engelbrecht.



- I begyndelsen af 2017 holder Folketingets Præsidium en konference. Dér ser vi frem til at drøfte spørgsmålet om regelforenkling med alle Folketingets partier, siger Benny Engelbrecht.



- Vi håber, at vi kan finde en model, så man arbejder med regelforenkling i alle Folketingets udvalg. Ikke kun i ét udvalg, siger finansordføreren.



Som skatteminister i SR-regeringen var det svært at bekæmpe bureaukrati, mener han.



- Grunden til, at der opstår så meget bureaukrati, er det vedholdende pres fra det parlamentariske arbejde. Når man som minister bombarderes med enkeltsager, ender man ofte med at indføre mere bureaukrati, siger han.



/ritzau/