V, LA og Å foreslår udvalg mod bureaukrati

Venstre, Liberal Alliance og Alternativet vil oprette et nyt udvalg i Folketinget for regelforenkling og afbureaukratisering.



Det siger Venstres innovationsordfører Eva Kjer Hansen.



- Jeg har i mine mange år i politik set skiftende regeringer slå sig op på at ville regelforenkle, afbureaukratisere og luge ud i regulativer, uden at det for alvor har battet, siger hun i en pressemeddelelse.



- Derfor foreslår vi nu dette udvalg, så det bliver en fælles opgave mellem regeringen og Folketinget.



De tre partier foreslår udvalget til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).



Liberal Alliances afbureaukratiseringsordfører, Henrik Dahl, finder behov for at afbureaukratisere på flere områder.



- Det er en opgave, som flere regeringer ikke har kunnet løfte, så derfor synes jeg, at det er optimalt, at Folketinget nu kan hjælpe til med at løfte den opgave, siger Henrik Dahl.



Det skader befolkningens tillid til politikerne, når danskerne møder for mange uforståelige og unødvendige regler, mener han.



- Og man bliver gang på gang forundret over de regler og det bureaukrati, som vi nogle gange lægger unødvendigt ned over vores offentligt ansatte, siger Henrik Dahl.



Alternativets finansordfører Josephine Fock vil løsne nogle bånd, så de offentligt ansatte får friere rammer og mere tillid fra politikerne.



- Igennem flere år har vi lagt lag på lag af regler, standarder og skemaer ud til offentligt ansatte. Dette nye udvalg kan forhåbentlig få bugt med det overflødige, siger Josephine Fock.



