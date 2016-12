Forsker: Meningsmålinger bedre end deres rygte

Radio24Syv-chefredaktør Jørgen Ramskov proklamerede, at han ville have solgt sine aktier, hvis de stod i et "meningsmålingsselskab". Og politisk kommentator og tidligere Lars Løkke Rasmussen-rådgiver Søs Marie Serup skrev muntert, at hun nu ville slå op med "oldtidsfundet" meningsmålinger og i stedet flytte sammen med sin "mavefornemmelse".



Årsagen til balladen hedder Donald Trump og flytter til manges overraskelse ind i Det Hvide Hus om treenhalv uge. I lighed med Dansk Folkeparti, der sidste år voksede sig langt større, end meningsmålingerne forudså, sendte byggematadorens valgsejr i sidste måned branchen for politiske spådomme til tælling.



Nu har en valgforsker kigget danske meningsmålinger efter i sømmene og i samme åndedrag kastet et blik på målingerne op til Brexit, den britiske EU-afstemning, og det amerikanske præsidentvalg. Og han maner til besindighed, skriver Kristeligt Dagblad.



Valgforskeren hedder Martin Vinæs Larsen, er ph.d.-stipendiat ved institut for statskundskab på Københavns Universitet og har netop publiceret arbejdspapiret "Gennemsnit af meningsmålinger forudser valgresultatet". Konklusionen er, som titlen antyder, at målingerne i en dansk kontekst faktisk "giver et godt billede af valgresultatet".



Konkret har Martin Vinæs Larsen sammenlignet et såkaldt kvalitetsvægtet gennemsnit af danske meningsmålinger med de faktiske valgresultater fra folketingsvalget i 1990 til valget i 2015.



Når det gælder de enkelte partiers tilslutning, rammer halvdelen af alle målinger under 0,4 procentpoint skævt i forhold til valgresultatet, hvilket ifølge Martin Vinæs Larsen er "rigtig godt". Men fordi målingerne nogle gange går mere galt i byen, for eksempel med Dansk Folkeparti sidste år, er den gennemsnitlige afvigelse fra valgresultatet på 0,7 procentpoint.



Helt galt gik det i 1998, da meningsmålingerne i gennemsnit undervurderede Poul Nyrup Rasmussens socialdemokrati med over fire procentpoint, hvorved målingerne forudså, at statsministeren efter valget ville hedde Uffe Ellemann-Jensen (V). Sådan gik det ikke.



Når det gælder størrelsen på henholdsvis den blå og røde blok, har målingerne i gennemsnit ramt 1,25 procentpoint skævt. Alligevel viser undersøgelsen ifølge Martin Vinæs Larsen, at meningsmålinger "faktisk kan noget".



/ritzau/FINANS