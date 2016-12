Trump soler sig i amerikansk telegigants jobinvesteringer

Relateret indhold Artikler

Den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, siger, at teleudbyderen Sprint vil bringe 5000 job tilbage til USA.



Et nyt firma med navnet OneWeb vil ansætte 3000 personer.



Det siger Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters.



"Jeg har lige modtaget et opkald fra cheferne hos Sprint, og de vil bringe 5000 job tilbage til USA - de tager dem fra andre lande," siger Trump ifølge Reuters på et pressemøde ved en af rigmandens ejendomme i Florida.



"Også OneWeb, et nyt firma, vil hyre 3000 personer. Så det er meget spændende," siger han.



Det blev annonceret tidligere onsdag, at Trump ville komme med en udmelding relateret til økonomien.



Begge de to firmaer oplyser, at de nye job er en del af en tidligere omtalt jobpakke, som det japanske Softbank Group har bebudet.



Softbank har andele i begge firmaer, og dets chef, milliardæren Masayoshi Son, sagde tidligere på måneden, at han ville investere 50 milliarder dollar i USA for at skabe 50.000 job.



Sprint sagde i januar, at det ville skære 2500 arbejdspladser som en del af en større plan om at nedbringe sine udgifter.



Når firmaet nu skaber 5000 job, er det grundet det løfte, som Masayoshi Son har givet, oplyser Dave Tovar, der er talsmand for Sprint, til Reuters.



OneWeb vil skabe job ved at bygge en fabrik i Florida, der skal producere lavprissatellitter. Det vil i sig selv skabe næsten 3000 job hos firmaet og dets partnere, skriver Reuters.



Talsmand for Det Hvide Hus Sean Spicer oplyser, at Donald Trumps nyheder ville være "meget positive for amerikanske arbejdere".



Donald Trump bliver taget i ed som præsident 20. januar næste år.



/ritzau/Reuters