En tostatsløsning er den eneste måde at opnå fred mellem israelere og palæstinensere.



Det fastslår USA's udenrigsminister, John Kerry, ifølge Reuters onsdag i en tale om den kuldsejlede fredsproces.



"Trods vores bedste bestræbelser i løbet af årene er tostatsløsningen nu i alvorlig fare," siger Kerry i en tale i det amerikanske udenrigsministerium.



"Vi kan ikke med god samvittighed lade være med at gøre eller sige noget, når vi ser håbet om fred smuldre."



Udenrigsministeren advarer om, at den nuværende kurs går i retning af én stat og evig besættelse.



"Israel kan enten være jødisk eller demokratisk. Det kan ikke være begge dele," siger Kerry.



Han forsvarer samtidig USA's politik over for Israel under præsident Barack Obama.



Kerry understreger, at Obama længe har været dybt engageret i at sikre fred for Israel, og at det også er et af de vigtigste spørgsmål for ham i sin tid som amerikansk udenrigsminister.



Den amerikanske udenrigsministers tale om den kuldsejlede fredsproces kommer efter en afstemning i FN's Sikkerhedsråd fredag, hvor USA undlod at stemme, da en historisk resolution var til afstemning i FN's Sikkerhedsråd.



Dermed blev resolutionen, der kræver et stop for Israels bosættelser på Vestbredden, vedtaget med 14 af 15 stemmer.



Kerry siger onsdag, at afstemningen handlede om at redde tostatsløsningen.



Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har afvist "denne skamfulde, anti-israelske resolution fra FN". Han siger, at han ikke vil efterkomme den.



Onsdag langede USA's kommende præsident, Donald Trump, ud efter Obamas Israel-politik.



"Hold ud, Israel, 20. januar nærmer sig hastigt," skriver Trump på Twitter med henvisning til den dato, hvor han tages i ed som præsident.



