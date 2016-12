Argentinas tidligere præsident Cristina Fernandez de Kirchner er tirsdag tiltalt i en korruptionssag.



I sommer blev ekspræsidentens aktiver indefrosset.



Hun er blevet beskyldt for at stå bag tvivlsomme transaktioner i fremmed valuta i slutningen af sin periode som præsident.



Kirchner var præsident indtil december 2015.



I maj blev hun anklaget for angiveligt at have beordret den argentinske centralbank til at gennemføre transaktioner på det amerikanske valutamarked i strid med loven.



Selv har hun hævdet at være udsat for politisk forfølgelse.



/ritzau/AFP