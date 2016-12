Allerede inden ATP's kommende topchef, Christian Hyldahl, starter i sit nye job 1. januar, har hans ansættelse affødt kritiske spørgsmål fra flere sider, og Enhedslisten vil nu kalde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i samråd om sagen.



Her skal ministeren svare på, om han er tryg ved den nye topchef for ATP, der forvalter pensioner for en stor del af danskerne.



Det sker, i forlængelse af at Børsen i flere artikler har belyst, at Christian Hyldahl var chef for aktieområdet i Nordea omkring 2006-2007, hvor banken uretmæssigt forsøgte at få udbetalt en kvart mia. kr. i refusion af schweizisk udbytteskat på baggrund af store aktiehandler.



Finn Sørensen fra Enhedslisten bad på baggrund af artiklerne om en redegørelse for ansættelsesprocessen hos beskæftigelsesministeren.



Han ville her have svar på, om ATP var bekendt med Christian Hyldahls rolle i den schweiziske skattesag.



Han spurgte også til, om Christian Hyldahl havde en rolle i Nordeas samarbejde med det Panama-baserede advokatfirma Mossack Foncesa, som var en central del af den skatteskandale, der rullede i foråret.



I svaret fra beskæftigelsesministeren, som er besvaret af ATP-formand Jørgen Søndergaard 23. december, svarer pensionskæmpen dog konkret ikke på spørgsmålene.



- Det er utilfredsstillende, at jeg ikke kan få svar på mine to spørgsmål fra en så stor pengetank, der håndterer så mange milliarder af skatteydernes penge, når man ser på, hvad Nordea har været involveret i, siger beskæftigelsesordfører Finn Sørensen fra Enhedslisten.



- Man skal være omhyggelig og sikre sig, at man får en direktør, der har en sund holdning til, hvad der er inden for lovens rammer. Så nu må ministeren i et samråd svare på, om han er tryg ved Christian Hyldahl i spidsen for ATP, siger han.



Christian Hyldahl har tidligere udtalt til Børsen, at der var tale om helt almindelige transaktioner i 2006-2007, da Nordea søgte om refusion for udbytteskat i Schweiz, og at banken straks ændrede praksis, da de schweiziske skattemyndigheder begyndte at så tvivl om fremgangsmåden.



ATP HAR FULD TILTRO TIL TOPCHEF



ATP-formand Jørgen Søndergaard skriver i svaret, at han fortsat har fuld tillid til sin kommende topchef.



- Der er ikke i den dialog, ATP's bestyrelse, forretningsudvalg eller jeg selv som bestyrelsesformand har haft i rekrutteringsprocessen med ATP's kommende direktør, Christian Hyldahl, fremkommet oplysninger, der rokker ved tiltroen til Christian Hyldahl som ATP's kommende direktør.



- Det har således hele tiden været - og er fortsat - bestyrelsens overbevisning, at Christian Hyldahl besidder både evner og moralsk kompas til at udfylde rollen som ATP's direktør på bedste vis, skriver han i svaret fra Beskæftigelsesministeriet.



ATP henviser desuden til, at ansættelsessager er undtaget fra reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven, og at det af den grund ikke kan svare konkret på spørgsmålene.



Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen læner sig i svaret helt og holdent op ad ATP.



- Jeg kan henholde mig til ATP's redegørelse, og jeg noterer mig, at bestyrelsen oplyser, at der ikke i rekrutteringsprocessen er fremkommet oplysninger, som ændrer ved bestyrelsens tiltro til Christian Hyldahl, siger Troels Lund Poulsen i det skriftlige svar.



/ritzau/FINANS