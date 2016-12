Myndighederne i Kina afslørede i årets første ni måneder over en halv million krænkelser af reglerne omkring fødevaresikkerhed og hygiejne. Landet er i de senere år blevet rystet af en række skandaler omkring fødevarer.



Blandt de mange skandaler er forurenede ris fyldt med tungmetaller. Også restauranters brug af ulovlig madolie fremstillet af rester fra blandt andet slagterier samt salg af mælkepulver tilsat ulovlige stoffer udviklede sig til en skandale.



I 2008 blev det opdaget, at mælkepulver havde fået tilsat kemikaliet melamin. Det bruges normalt til lim og maling. Seks børn døde, og 300.000 mennesker blev syge.



Bi Jingquan, som leder Kinas departement for fødevarer og narkotika, sagde fredag til et udvalg fra Den Nationale Folkekongres, at der trods betydelige fremskridt fortsat er "dybtliggende problemer" i fødevaresektoren.



I sin skriftlige rapport skrive Bi, at de kinesiske myndigheder for fødevaresikkerhed gennemførte over 15 millioner inspektioner i årets første ni måneder for at kontrollere sikkerhed og hygiejne.



Der blev registreret over 500.000 overtrædelser af reglerne i perioden



"Overtrædelserne omfatter brug af falske reklamer, salg af falske produkter eller ingredienser samt salg af forurenede madvarer," siger Bi.



Efter skandalerne omkring mælkepulver i 2008 har myndighederne optrappet massive kampagner for forbedre sikkerheden. Men en række sager har også vakt international opsigt.



Overfyldte svinestier rundt om Shanghai var den underliggende årsag til, at omkring 16.000 døde svin blev fundet flydende ned ad Huangpufloden i retning af Kinas økonomiske centrum i Shanghai i marts i 2013.



I 2011 blev 113 mennesker straffet for at være indblandet i at blande clenbuterol, der kan anvendes som astmamiddel, i svinekød.



Vandmeloner var også i søgelyset i 2011, da de begyndte at eksplodere, fordi landmændene havde proppet dem med for mange kemikalier.



Derudover har der i medierne været historier om falske æg, plastikris, selvlysende kød og rejer med lim.



/ritzau/Reuters