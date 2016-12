USA, som har været Israels ven i tykt og tyndt, undlod fredag at stemme, da en historisk resolution var til afstemning i FN's Sikkerhedsråd.



Dermed blev resolutionen, der kræver et stop for Israels bosættelser på Vestbredden, vedtaget med 14 af 15 stemmer.



Israel har raset mod USA. Den israelske regering har hævdet, at udkastet, der blev forfattet af Egypten, i virkeligheden kom fra præsident Barack Obama og udenrigsminister John Kerry.



USA's næste præsident, Donald Trump, har støttet israelerne solidt de seneste dage. Og centrale senatorer har krævet et amerikansk veto.



Den amerikanske FN-ambassadør forklarer, at da resolutionen flugter med USA's officielle holdning, ville man ikke nedlægge veto.



"Man kan ikke både kæmpe for bosættelser og en tostatsløsning," siger Samantha Power.



Resolution stiller krav til Israel



Traditionelt har USA altid støttet Israel i Sikkerhedsrådet.



Resolutionen kræver, at Israel "straks og fuldt ud indstiller alle aktiviteter med bosætter i det besatte palæstinensiske område, heriblandt Østjerusalem".



Den slår også fast, at Israels bosættelser er ulovlige og en åbenlys overtrædelse af international lov.



Israel bestrider, at opførelsen af boliger på Vestbredden er ulovlig.



Egypten fremlagde teksten tidligere på ugen. Det var meningen, at den skulle til afstemning torsdag. Men egypterne trak udkastet tilbage. Det skete efter pres fra USA og Israel.



Det fik New Zealand, Malaysia, Venezuela og Senegal på banen med et krav om, at resolutionen alligevel skulle op i Sikkerhedsrådet.



Bosættelserne er den største hindring mod en fredelig tostatsløsning, lød en af begrundelserne fra Venezuelas repræsentant, da sagen blev vendt i rådet.



Udkastet fastslår, at bosættelserne er en trussel mod en tostatsløsning med en selvstændig palæstinensisk stat ved siden af Israel.



