Trump vil styrke og udvide amerikanernes atomprogram

Den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, vil udvide og styrke USA's atomprogram indtil "verden kommer til fornuft".



Det skriver Trump torsdag i et tweet på det sociale medie Twitter, kort tid efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, meldte ud, at han vil iværksætte en russisk atomoprustning.



"USA bliver nødt til at styrke og udvide sine nukleare evner, indtil verden kommer til fornuft i forhold til atomvåben," skriver Trump i sit tweet.



Donald Trump kommer ikke med yderligere i detaljer.



Meldingerne om amerikanske og russiske atomoprustninger, strider imod det, som USA's nuværende præsident, Barack Obama, har kæmpet for i løbet af sin præsidentperiode. Obama ønsker alle kernevåben udryddet.



I 2010 underskrev Obama den såkaldte New Start-aftale sammen med den daværende russiske præsident og nuværende premierminister, Dmitrij Medvedev. Aftalen skulle begrænse de to landes kernevåben betragteligt.



Donald Trumps udtalelse kommer kort efter Vladimir Putins løfte om oprustning, men den kommer også i kølvandet på et besøg i Pentagon.



Her var Trump onsdag til møde med en række højtstående personer. Det er dog uvist, om mødet har spillet en rolle i forhold til Trumps udmelding.



Det er estimeret, at USA i dag har omkring 7000 atomsprænghoveder, hvilket er næstflest af alle lande. Antallet er kun overgået af Rusland, der angiveligt har nogle få hundrede flere end amerikanerne.



/ritzau/