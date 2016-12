Kanonudvalg fortryder valg af Thyra Frank

I 2009 blev Thyra Franks ledelse af plejehjemmet Lotte valgt som en af de 12 største danske ledelsesbedrifter siden Anden Verdenskrig.



Det var en fejl, mener tre ud de fem medlemmer af udvalget, som valgte de 12 bedrifter til den danske ledelseskanon.



Det skriver Politiken fredag.



Alle tre fortryder i dag, at plejehjemmet blev kanoniseret i selskab med blandt andet A.P. Møller-Mærsk, Lego, etableringen af velfærdsstaten og det danske EU-formandskab i 2002.



"Der er ikke nogen offentlig organisation, der vil fungere, hvis alle ledere opførte sådan, som Thyra Frank gjorde på plejehjemmet Lotte."



"Det så vi ikke tydeligt nok i kanonudvalget på det tidspunkt. Det fortryder jeg," siger studieleder og professor i offentlig organisation og ledelse Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet til Politiken.



Plejehjemmet Lotte blev under Thyra Franks ledelse frem til 2011 landskendt for at være et mønsterplejehjem.



Kanonudvalget udvalgte på opdrag fra Huset Mandag Morgen plejehjemmet Lotte som "et ikon, som viser vejen til jordnær, hjertelig ledelse".



Men de tre ledelseseksperter mener, at der siden hen er kommet oplysninger frem, som viser, at Thyra Frank i alt for høj grad ignorerede regler, som var sat i verden for at sikre beboernes trivsel og sikkerhed.



Senest har Politiken beskrevet, hvordan der ved tilsynsbesøg blev fundet fælles medicin, og hvordan Thyra Frank igennem flere år ignorerede anbefalinger om håndteringen af medicinen på plejehjemmet.



Politiken har over flere dage forsøgt at få et interview med Thyra Frank. Det er ikke lykkedes. I stedet har hendes pressechef sendt et skriftligt svar:



"Jeg er glad for, at jeg sammen med mange dygtige og dedikerede medarbejdere på plejehjemmet Lotte gennem årene har været med til at skabe et godt hjem for mange ældre."



"Det er det, der tæller for mig," lyder det fra Thyra Frank til Politiken.



/ritzau/