Et forslag fra EU-Kommissionen om at fastsætte mindstelønninger i hele Europa bliver nu blødt op. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten fredag.



Det sker efter pres fra blandt andet Danmark, hvor både regeringen og fagbevægelsen har kæmpet mod forslaget fra EU-Kommissionen.



Det er sket med argumentet om, at parterne - arbejdsgivere og lønmodtagere - siden 1899 selv har aftalt sig frem til løsninger, herunder lønniveau, uden politisk indblanding.



Og denne danske model skal altså alligevel fortsat håndtere lønspørgsmål, siger den ansvarlige EU-kommissær.



"Vi har fundet en løsning, for vi ønsker ikke at underminere den særlige måde, man danner løn på i Danmark," siger beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen.



- Det vil blive skrevet ind i forslaget, at det er op til medlemsstaterne selv at bestemme, hvordan de fastsætter lønninger. Og det skal gøres klarere i vores udspil, så der ikke er nogen fortolkningsmuligheder.



Målet er stadig et tvær-europæisk princip om lige løn for lige arbejde for at "sikre fairness i fællesmarkedet og bekæmpe social dumping", siger Thyssen.



Fra dansk side har kræfter som LO, der er hovedorganisation for 18 fagforbund, og Venstre advaret klart mod EU-tiltag på lønområdet.



"Jeg er glad for, at hun alligevel ikke vil underløbe den danske model,"siger Troels Lund Poulsen (V).



Forslaget om mindsteløn er en del af et stort udspil til en social søjle i EU, der skal endelig fremlægges til foråret.



Søjlen bygger på 20 principper om blandt andet løn, lediges rettigheder, socialhjælp og sygebehandling. Men det er områder, som danske politikere og organisationer advarer EU mod at gå ind på.



/ritzau/