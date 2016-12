Relateret indhold Tilføj søgeagent Angela Merkel Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Angela Merkel

Tyske myndigheder har fundet beviser på, at en formodet gerningsmand bag et angreb mandag i Berlin, faktisk var i lastbilen, der blev brugt i anslaget.



Det bekræfter Thomas de Maizière, den tyske indenrigsminister, på et pressemøde sammen med forbundskansler Angela Merkel.



Man har fundet fingeraftryk, som matcher den 24-årige tuneser Anis Amris, på køretøjet.



Dermed er mistanken mod tuneseren bestyrket.



Oplysningen fra indenrigsministeren er ikke ny. Flere tyske medier har erfaret dette fra efterforskere. Men ingen havde tidligere officielt bekræftet fundet.



Politiet har tidligere fundet identitetspapirer tilhørende den 24-årige i lastbilens førerhus.



/ritzau/