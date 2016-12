LA ser fortsat behov for mere åbenhed om partistøtten

Det skal være lettere for danskerne at gennemskue pengestrømmene i dansk politik.



Sådan har det tidligere lydt fra Liberal Alliance, og linjen er uændret, efter partiet er kommet i regering, forsikrer gruppeformand Leif Mikkelsen.



- Man kunne sagtens have mere åbenhed omkring erhvervsklubber og fagforeninger – og hvem der nu ellers yder støtte på forskellig måde. Der burde være mere åbenhed, så der er klare regler for, hvad der skal oplyses.



- Vi vil gerne have den åbenhed, som vores vælgere ønsker, kræver og forventer, siger han.



Udtalelsen kommer, efter Europarådet i en ny rapport endnu engang har kritiseret de danske regler for at være "utilfredsstillende".



Rådets antikorruptionsenhed, Greco, påpeger i rapporten, at Danmark ikke har opfyldt nogle af anbefalingerne fra sidste års rapport, der fremsatte samme kritik.



Dengang slog daværende indenrigsminister, Karen Ellemann-Jensen (V), fast, at der ikke var planer om at ændre reglerne.



Nu er hun blevet afløst på posten af Simon Emil Ammitzbøll (LA), der tidligere har udtalt, at han går ind for "mere åbenhed ved private bidrag".



Hvorvidt han har konkrete planer, om at ændre partistøttereglerne, er uvist. Ministeren er gået på juleferie, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet, og Leif Mikkelsen har ikke kendskab til nogen planer.



- Vi følger de regler, der er. Så længe de er, som de er, følger vi dem. Men vi peger på, at der burde være større åbenhed om blandt andet støtten fra fagforeninger og organisationer til både røde og blå partier, siger han.



- Der kunne også sagtens være krav om, at det præcise beløb, man modtager, skal fremgå.



Liberal Alliances partileder, udenrigsminister Anders Samuelsen, opfordrer torsdag alle danske medlemmer af Europa-Parlamentet til at fremlægge deres bilag. Men LA har ikke selv planer om at fremlægge noget.



Spørgsmål: Klinger det ikke hult at prædike åbenhed, hvis man ikke selv fremlægger sine ting, og ikke har en plan for, hvordan reglerne skal ændres?



- Med den slags regler er det utroligt vigtigt, at der bliver flertal for det i Folketinget, og ikke en masse soloregler, siger Leif Mikkelsen.



- Vi vil hellere arbejde for ens regler, og at alle partier har så høj grad af åbenhed som muligt.



/ritzau/