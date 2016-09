Skattesnydudvalg kræver Bahamas' regering afhørt i EU

"Vi har længe haft Bahamas i kikkerten i forhold til skattely, men nu er der kommet en læk, der bekræfter det. Det er belastende."



Sådan lyder det fra Jeppe Kofod (S), ordfører for EU-Parlamentets særlige skattesnydudvalg, efter at en ny kæmpelækage afslører skattely i Bahamas.



1,3 millioner dokumenter fra selskabsregistret i Bahamas er havnet hos Süddeutsche Zeitung, som har delt informationerne med partnere i den internationale organisation for undersøgende journalister ICIJ. Blandt dem er journalister fra DR og Politiken.



Skattesnydudvalget er netop begyndt en etårig undersøgelse af blandt andet Panama-skandalen. Men Jeppe Kofod foreslår efter lækken, at man udvider undersøgelsen til samtidig at fokusere specifikt på Bahamas.



"Jeg vil indkalde regeringen i Bahamas til en høring i parlamentet, som vi har gjort med Luxembourg og Schweiz."



"Bahamas må stå til ansvar for det, de har gjort, og hvad de har tænkt sig at gøre ved det," siger han.



Han vil også kontakte eventuelle danske virksomheder, der er nævnt i papirerne.



Papirerne fra Bahamas rummer data såsom navn, indregistrering og betaling af afgifter til selskabsregistret. Der er dog ikke dokumenter om aktiviteter i de enkelte selskaber.



I de lækkede papirer fra Bahamas fremgår det blandt andet, at den tidligere EU-kommissær Neelie Kroes har været registreret som direktør for et selskab i Bahamas, uden at have oplyst det under sin tid som kommissær.



Det er en skandale, lyder det fra ordføreren.



"Det her må simpelthen bare ikke ske under nogen omstændigheder," siger han.



"Jeg vil skrive til kommissionsformand Jean-Claude Juncker. Han må gennemgå procedurerne for, at kommissærerne oplyser korrekt," siger han.



