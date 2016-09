Flygtningebørn skal have et håb om en bedre fremtid. Det får de ved at gå i skole, og derfor bevilger Danmark 75 millioner kroner til flygtningebørns uddannelse.



Når børnene får mulighed for at møde op i et klasselokale og blive undervist i matematik og sprog, betyder det ifølge udenrigsminister Kristian Jensen (V) samtidig, at man kan mindske strømmen af flygtninge til Europa.



"Vi ved, at det er noget af det mest frustrerende for flygtninge i lejre rundt om i Irak og Syrien, at deres børn ikke har mulighed for at få en uddannelse."

"Det er noget af det, der er allermest afgørende for, at nogle flygtninge vælger at rejse videre fra lejrene og op mod Europa og Danmark," siger udenrigsministeren i telefonen fra FN's Generalforsamling i New York.



Yderligere kan skolebøgerne være med til at forhindre, at børnene i lejrene falder for radikaliserede synspunkter.



"Vi har valgt, at man også satser på uddannelse. For det er væsentligt, at de børn ikke bliver en tabt generation uden viden og evner og dermed måske en generation, der nemmere kunne falde for radikalisering og blive fremtidens terrorister."



"Ved at give dem en uddannelse, giver vi dem en mulighed for at klare sig selv, og den mulighed er vigtig for freden i fremtiden," siger Kristian Jensen.



Udenrigsministeren peger samtidig på, at uddannelse kan sikre, at børnene vil have kompetencer til at hjælpe med at genopbygge deres lande, når de skal flytte tilbage.



Det danske millionbidrag går til den nye fond Education Cannot Wait - på dansk uddannelse kan ikke vente.



"75 millioner kroner er et flot beløb for Danmark. Heldigvis står det ikke alene, for opgaven er enormt stor. Vi giver til en organisation, der har samlet penge fra både statslige aktører, fonde og private virksomheder," siger Kristian Jensen.



Han håber, at Danmarks bidrag vil få flere lande til at bakke økonomisk op om tiltaget.



/ritzau/