Dansk Folkeparti har udelukket topskattelettelser, mens Liberal Alliance holder fast i deres krav om en lettelse af topskatten på fem procentpoint.



Umiddelbart er det svært at se de blå partier blive enige om en 2025-plan. Men politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøl (LA) tror fortsat på konstruktive forhandlinger.



- Vi ser det sådan, at alle ved, at vi skal have noget på topskatten. Konservative skal have noget på boliger, og vi går ud fra, at Dansk Folkeparti skal have noget på udlændingeområdet, siger ordføreren.



Onsdag er han til orienteringsmøde i Finansministeriet om udlændingedelen af regeringens 2025-plan.



Dansk Folkeparti er på udlændingeområdet kommet med en række ønsker til stramninger. Blandt andet har partiet foreslået et tørklædeforbud i folkeskolen.



- Det er ikke ligefrem noget, der har groet i Liberal Alliances baghave, siger Simon Emil Ammitzbøl om forslaget, der heller ikke har fået støtte hos nogle andre partier.



Selv om Liberal Alliance gerne vil have deres topskattelettelser igennem, får Dansk Folkeparti ikke et tag-selv-bord med udlændingestramninger.



- Der er ikke frit slag på alle hylder, men vi kommer med et åbent sind, og vi vil gerne forhandle konstruktivt, siger Simon Emil Ammitzbøl.



Selv foreslår Liberal Alliance også stramninger på udlændingeområdet, forklarer den politiske ordfører.



- Vi er åbne over for at diskutere. Men vi vil gerne have, at man tager nogle skridt til at lave et humant asylstop, hvor man stopper med at få spontant asyl i Danmark, men til gengæld hjælper flere kvoteflygtninge.



