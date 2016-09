Udfasningen af den såkaldte PSO-afgift kan betyde, at erhvervslivets udledning af CO2 vil stige i en grad, så de danske klimamålsætninger risikerer at blive uopnåelige.



Sådan lyder det nu fra Klimarådet, som rådgiver regeringen i klimaspørgsmål.



Det skriver Politiken.



- Der vil være en større risiko for, at vi ikke kan opfylde det nationale mål om 40 procent reduktion af vores samlede drivhusgasudslip i 2020. Det er meget simpelt. Når elprisen falder, vil der blive brugt mere strøm, siger Klimarådets formand, økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, til Politiken.



Et nyt notat fra Skatteministeriet, Energiministeriet og Finansministeriet viser, at erhvervslivet bliver den største vinder af PSO-udfasningen.



Hvis regeringens planer bliver til virkelighed, vil virksomhederne spare flere milliarder de næste fem år og 4,4 milliarder kroner om året fra 2022. Her er det planen, at PSO'en skal være helt afskaffet.



Alene cementfabrikken Aalborg Portland kan se frem til en årlig besparelse på 46 millioner kroner fra 2022.



PSO er den ekstra afgift på strøm, som i dag går til at sikre en miljøvenlig elproduktion i Danmark.



Ifølge Klimarådet betyder udfasningen, at virksomhederne vil øge deres CO2-udledning med 1,8 millioner ton i 2020. Danmarks samlede CO2-udledning er i dag på knap 40 millioner ton om året.



Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) er uenig med regeringens egen klimarådgiver.



Han mener, at afskaffelsen af PSO'en vil være godt for den grønne omstilling, da han vurderer, at det vil blive mere attraktivt at bruge el i stedet for olie og gas, fordi elprisen vil falde. El produceres blandt andet fra vindenergi.



- Jeg kan garantere for, at Danmark når de forpligtelser, vi påtager os, siger han til Politiken.



Ifølge regeringens klimapolitiske mål skal vind udgøre halvdelen af Danmarks elforbrug i 2020.



De Radikales klimaordfører, Andreas Steenberg, tror ikke på klimaministerens forsikringer. Han vil nu bede om at få en redegørelse for regnestykket.



- Jeg tror ikke, at ministeren har ret. Han mener, det fremmer den grønne omstilling at fjerne PSO-afgiften på strøm, fordi man så vil få brugt mere vindmøllestrøm.



- Jeg tror, den billigere strøm vil have den effekt, at der bliver brugt mere strøm og dermed forurenet mere. Den ekstra strøm vil blive produceret med fossil afbrænding, siger Andreas Steenberg.



De Radikale mener, det er en "myte", at PSO-afgiften helt skal afskaffes.



- PSO-afgiften skal helt sikkert laves om på grund af en EU-afgørelse, men man kan godt bevare en afgift på strøm, siger Andreas Steenberg.



/ritzau/