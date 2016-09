Har man taget beslutningen om at fjerne vielsesringene, bør man ikke støde ind i uigennemskuelige instanser for at blive skilt.



Det mener social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V), der i et nyt udspil lægger op til at drøfte en revurdering af skilsmissesystemet med Folketingets partier.



Samtidig kommer hun med konkrete tiltag, som skal gøre skilsmisserne mere gnidningsfrie.



- Min vision for området er, at skilte familier skal møde ét system med forståelige regler og enkle processer. Vi kan ikke stå model til, at den samme sag skal behandles af flere myndigheder, nogle gange på samme tid, siger ministeren.



Konkret vil regeringen komme konflikter i forkøbet ved at begrænse antallet af bidrag, som skilsmisseforældre kan gøre krav på.



-Regeringen vil fjerne muligheden for at søge om børnebidrag, hvis forældre deler forældreskabet gennem fælles forældremyndighed og et samvær, der gør, at barnet er lige meget hos begge forældre.



Samtidig skal det være nemmere at få ændret et aftalt børnebidrag, så risikoen for at blive fastholdt i et bidrag ikke afskrækker forældrene fra at lave egne aftaler, som i sig selv kan dæmpe eller dæmme op for konflikter, fremgår det af udspillet.



I udspillet lægges der også op til at tage særligt hensyn til biologiske fædre.



Her fremgår det, at man vil give biologiske fædre - der eksempelvis har dna-beviser - ret til gøre krav på faderskabet, selv om barnet allerede har en registreret far.



/ritzau/