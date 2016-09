Borgmester vraget som spidskandidat for V i København

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) lider nederlag ved afstemningen om, hvem der skal være spidskandidat for Venstre i København ved kommunalvalget næste år.



Ny spidskandidat er Cecilia Lonning-Skovgaard, oplyser partiet.



Lonning-Skovgaard, der sidder i Borgerrepræsentationen for partiet, vinder med 142 stemmer mod 55 til Allerslev.



Pia Allerslev har på forhånd meldt ud, at hun bliver siddende som borgmester valgperioden ud. Men Allerslev vil ikke være at finde på Venstres liste ved kommunalvalget efter en sejr til udfordreren.



Nummer to på Venstres liste bliver Caroline Stage, der også sidder i Borgerrepræsentationen i dag.



/ritzau/