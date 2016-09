Pind om fortsat Uber-kørsel efter dom: "Loven skal overholdes"

Københavns Byret fastslog i juli, at Uber-kørsel uden de fornødne tilladelser efter taxilovgivningen er ulovlig.Alligevel fortsætter Uber-chauffører med at køre i København, sagde justitsminister Søren Pind (V) på et samråd i Folketingets Retsudvalg tirsdag. Siden byrettens afgørelse i juli er yderligere 47 personer sigtet for overtrædelse af taxilovgivningen. I alt er 89 personer nu sigtet."Lad mig i den forbindelse sige helt klart, at loven skal overholdes, og der skal gribes ind over for ulovlig taxikørsel på samme måde, som der gribes ind over for anden ulovlig adfærd. Og det gør politiet også," sagde Pind./ritzau/