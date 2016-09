Obama vil styre førerløse biler

USA's regering overvejer at overtage godkendelsen af teknologien i førerløse biler.USA's transportministerium har i forvejen udsendt retningslinjer for, hvordan bilfabrikanter sikrer, at førerløse biler bliver klar til at køre på offentlige amerikanske veje. Nu overvejer regeringen faste standarder for sikkerheden."Hvis en førerløs bil ikke er sikker, har vi beføjelserne til at fjerne dem fra vejene. Vi vil ikke tøve med at beskytte befolkningens sikkerhed. Vi skal gøre det ordentligt," skrev præsident Obama i et indlæg i avisen Pittsburgh Post-Gazette mandag.Pittsburgh er blevet kendt som en foregangsby for førerløse biler./ritzau/Reuters