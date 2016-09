Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Danske ledige er ikke ugidelige

Det er langt fra dovenskab og ugidelighed fra ledige danskere, der giver plads til østeuropæere på jobmarkedet. Sådan lyder det fra Lars Andersen, som er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).



Ifølge en analyse fra Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet arbejder knap halvdelen af de 47.000 østeuropæere, der arbejder fuldtid i Danmark, i job, der ikke kræver nogen særlige forudsætninger.



Det samme gælder for 9 procent af de danskere, der er på arbejdsmarkedet, skriver Jyllands-Posten.



"At østeuropæerne har arbejde, fordi danskere på kontanthjælp ikke er motiveret og bare ligger hjemme på sofaen og ikke gider, det er fuldstændig fejlagtigt," siger direktøren.



Når virksomheder ansætter østeuropæere, er det fordi, de udelukkende kommer til landet for at arbejde, mener direktøren.



"Kontanthjælpsmodtagere har ofte problemer med helbredet eller sociale problemer. Og så har mange af dem naturligvis familie," siger han.



"Hvis man ser på den enkleste arbejdskraft at have med at gøre, så er det sikkert østeuropæere. De er ofte unge og har intet andet at se til end deres arbejde. Det er derfor, de kommer herop."



Ifølge beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) er målet med kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og udspillet til en ny jobreform at øge motivationen for danske ledige til at tage de job, som i dag går til eksempelvis østeuropæere.



Men det er Lars Andersen langt fra enig i. Spørger man ham, kommer tallene ikke til at ændre sig, efter at ændringerne på kontanthjælpsområdet træder i kraft.



"Regeringen regner jo også kun med, at blandt alle de mange mennesker, der bliver berørt, er det udelukkende 500 af de danskere, der nu er ledige, der kommer i job. Så den regner jo ikke engang selv med det," lyder det fra direktøren.



/ritzau/