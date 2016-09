Clinton langer ud efter Trump efter New York-angreb

USA's reaktioner efter weekendens bombeangreb i New York og New Jersey skal være i tråd med amerikanske værdier.Det understreger Demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton, og tager dermed afstand fra sin republikanske rival, Donald Trump."Vi vælger beslutsomhed frem for frygt," siger Clinton på en pressekonference mandag. Hun opfordrer samtidig til en "styrkelse på efterretningsområdet", men uden at uddybe.Trump har efter weekendens angreb i New York og New Jersey antydet, at han går ind for at forbyde indvandring fra lande med tilknytning til terrorisme.Siden bomben eksploderede i Chelsea-bydelen lørdag aften, har Clinton og Trump udvekslet kritik og skarpe synspunkter om, hvem af dem der vil være bedst til at sørge for sikkerheden."Lad os ikke blive afsporet og distraheret af den valgkampsretorik, der kommer fra den anden side. Dette er en alvorlig udfordring," siger Clinton ifølge netavisen Politico."Vi er godt rustet til at møde denne udfordring. Vi kan gøre det ved at holde os til smart håndhævelse af loven, gode efterretninger og i overensstemmelse med vores værdier," siger hun. På pressekonferencen mandag minder Clinton om, at hun i sin tid som udenrigsminister under præsident Barack Obama har været med til at tage mange vanskelige beslutninger på sikkerhedsområdet, og at hun derfor vil være den bedst egnede af de to præsidentkandidater til at bekæmpe terror.Udtalelserne fra Clinton kommer samtidig med en ny bredside fra den republikanske præsidentkandidat, Donald Trump.Han mener, at såvel Det Hvide Hus som Clinton har undervurderet eller direkte nedtonet den fare, Islamisk Stat udgør."Det er endnu en påmindelse om, at vi har brug for et nyt lederskab i kampen mod radikal islamistisk terror," siger Trump ifølge sin talsmand./ritzau/