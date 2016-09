For nylig faldt EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestagers skattehammer på Apple, som ifølge danskeren er sluppet alt for billigt med skattebetalinger til Irland.



Nu går turen til gasselskabet Engie (tidligere GDF Suez), som kommissæren mistænker for via aftaler med Luxembourg at have modtaget ulovlige fordele.



Derfor iværksætter kommissionen en tilbundsgående undersøgelse af skatteforholdet mellem de to.



- Vi vil undersøge Luxembourgs skatteafgørelser med GDF Suez nøje. Det lader til, at de er i modstrid med de nationale skatteregler, og som derved har bevirket, at GDF Suez har betalt mindre i skat end andre selskaber, siger Margrethe Vestager i en meddelelse.



Apple står til at betale 100 milliarder tilbage til Irland, som ifølge EU har lavet en ulovlig skatteaftale med virksomheden.



Selv om den irske regering benægter det, er Irland under alvorlig mistanke for at have lavet en aftale med Apple, så de kun betaler en skat på en brøkdel af de 12,5 procent, som er den officielle selskabsskat i Irland.



Irland har appelleret afgørelsen.



/ritzau/