Tæsk til Merkels CDU og fremgang til nyt højreparti i Berlin

Angela Merkels konservative parti CDU går markant tilbage ved delstatsvalget i Berlin søndag. Det viser en valgstedsmåling fra tv-stationen ARD, skriver Reuters.



Målingen giver CDU en vælgeropbakning på 18 procent. Ved valget for fem år siden fik partiet 23,3 procent af stemmerne.



Samme måling giver det indvandringskritiske parti Alternative für Deutschland (AfD) 11,5 procents vælgeropbakning.



Partiets spidskandidat og leder i Berlin, George Pazderski, glæder sig over valgstedsmålingerne.



"Den ægte vinder er AfD," siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.



En anden valgstedsmåling fra tv-stationen ZDF antyder, at AfD kan ende med opbakning fra hver ottende vælger i Berlin i form af 12,5 procent af stemmerne.



Hvis målingerne holder stik, er partiet for første gang valgt ind i delstatsparlamentet i Berlin.



I forvejen er AfD repræsenteret i ni af Tysklands 16 delstatsparlamenter.



Det socialdemokratiske parti SPD taber ligeledes vælgeropbakning, men ser alligevel ud til at blive det største parti. SPD står til 23 procent af stemmerne ved delstatsvalget i Berlin, viser målingen fra tysk tv.



Formentlig får SPD - med Berlins borgmester, Michael Müller, i spidsen - brug for to koalitionspartnere for at kunne regere videre i den tyske hovedstad, skriver nyhedsbureauet dpa.



To af de hidtidige oppositionspartier i Berlin - De Grønne og venstrefløjspartiet Die Linke - håber på, at de kan blive en del af en kommende delstatsregering.



"Folk vil have en seriøs regering, og det kan vi give dem," siger De Grønnes partileder i Berlin, Cem Özdemir, til dpa.



Die Linke er ifølge valgstedsmålingerne gået frem, og det betegner partiformand Katja Kipping som "et storartet signal".



"Det er opmuntrende for et venstreorienteret flertal," siger hun til ARD.



