Kontroversiel DF-udtalelse får ingen konsekvenser

En udtalelse fra talerstolen på Dansk Folkepartis årsmøde i Herning har mødt massiv kritik og fået flere politikere fra andre partier til at tage kraftigt afstand.



Men DF-formand Kristian Thulesen Dahl ser ingen grund til, at udtalelsen får konsekvenser - selv om han er uenig i generaliseringen.



"Hun kommer med en generalisering, der er alt for voldsom. Det har jeg forstået, at hun selv er bevidst om. Og så er det det," siger partiformanden ved årsmødets afslutning søndag eftermiddag.



Den kontroversielle udtalelse faldt, da DF'eren Cheanne Nielsen lørdag gik på talerstolen i Herning Kongrescenter.



"Hvorfor skulle udlændinge klare sig selv, nu hvor de har krav på husly og lommepenge fra staten, så snart de kommer hertil? De sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber. De mishandler Danmark."



Kommentaren blev mødt af klapsalver fra partifællerne i salen.



"Det tager jeg ikke som udtryk for, at folk er enige i det generaliserende i udtalelsen – men at de er bekymrede over situationen i Danmark," siger Kristian Thulesen Dahl.



Trods flere tidligere kontroversielle udtalelser fra forskellige DF-medlemmer mener partiformanden ikke, at der er tale om en decideret kultur.



"Der skal være mulighed for, at man har en debat, hvor man kan komme med de synspunkter, man har," siger han.



En af de mange politikere, der har taget kraftigt afstand fra Cheanne Nielsens kommentar, er Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen.



"Havde hun holdt den tale på LA's landsmøde, var hun omgående blevet smidt ud af partiet. Og alle, der klappede, var røget samme vej," skriver han på Facebook.



Cheanne Nielsen har søndag udtalt til TV2, at hun ikke burde have sagt "alle" udlændinge og kalder sin udtalelse for "en begynderfejl". Hun afviser, at partitoppen har banket hende på plads.



/ritzau/