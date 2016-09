Asylansøgere skal straks havde deres kvalifikationer tjekket, når de kommer til Danmark. Det gælder både deres uddannelse og erfaring fra arbejdsmarkedet. Samtidig skal de arbejde, når de bor i asylcentret. Enten i virksomhedspraktik eller på asylcentret.



Det foreslår De Radikales partileder, Morten Østergaard, søndag ved partiets landsmøde på Hotel Nyborg Strand. Her lancerer han forslaget "Fra flygtning til faglært".



"En stor udfordring er, at vi i de kommende år kommer til at mangle 60-70.000 faglærte arbejdere. En anden udfordring er, at vi har modtaget flere flygtninge på grund af den store humanitære krise," siger Morten Østergaard.



"Måske kunne den ene udfordring løses ved hjælp af den anden udfordring."

Under landsmødet har han besøgt asylcentret i Nyborg, hvor én var murer, en anden elektromekaniker og en tredje elektroingeniør.



Ifølge tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil Danmark i 2025 mangle 70.000 faglærte arbejdere.



Hvis asylsøgere får permanent ophold i Danmark som flygtninge, vil De Radikale sikre, at kommunen får vurderingen af kvalifikationerne fra asylcentret.



Hvis flygtninge menes at kunne arbejde som faglærte arbejdere, skal kommunen tilbyde dem at blive voksenlærlinge eller tage integrationsgrunduddannelsen (IGU), som trådte i kraft 1. juli i år.



IGU veksler mellem praktik og uddannelse. Forløbet varer to år, heraf 20 ugers undervisning. Virksomheden får 20.000 kroner, når eleven har gennemført det første halve år.



De Radikale vil have asylsøgere i gang fra første dag i asylcentret, så de ikke havner i passivitet. Asylansøgere over 18 år kan i dag ansøge Udlændingestyrelsen om lov til at arbejde. Hvis de arbejder uden tilladelse, risikerer de en bøde eller op til to år fængsel.



/ritzau/