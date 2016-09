Løkke: Der er ikke 90 mandater bag topskattelettelse

Lad nu fornuften råde og udvis parathed til at indgå konstruktive forhandlinger uden ultimative krav.



Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der lørdag holdt tale for 500 unge VU'ere samlet til VU's landsstævne i Assentofthallen ved Randers.



Udmeldingen kommer, efter at DF-formand Kristian Thulesen Dahl har gjort det klart, at han ikke vil lægge stemmer til en topskattelettelse på fem procentpoint, som LA kræver.



"Der er, som det står nu, ikke 90 mandater eller noget, der minder om det, for topskattelettelser. Det er virkeligheden. Realpolitik, om man vil. Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Radikale har sammen 61 mandater. Resten er i virkeligheden imod," siger Lars Løkke Rasmussen og fortsætter:



"Det er den virkelighed og det styrkeforhold, der skal forhandles i. Ville jeg ønske, at det var anderledes? Ja. Men vil jeg smide alting på gulvet, fordi man ikke kan få det hele, men kun 90 procent? Nej."



Signal til Samuelsen



Dermed sender statsministeren et utvetydigt signal til LA-leder Anders Samuelsen. Et mistillidsvotum til V-regeringen giver ganske enkelt ingen mening.



Når DF siger endegyldigt nej, så kan Venstre ikke trylle et flertal frem, uanset hvor meget LA måtte stampe i jorden og kræve det.



"Jeg opfordrer mine kolleger i de andre borgerlige partier til at kæmpe ved forhandlingsbordet i Finansministeriet i stedet for gennem pressen."



"For jeg tror, hele det borgerlige Danmark - ligesom jeg - ved, at vi står med en unik chance for at løfte Danmark et bedre sted hen. Den må vi ikke forpasse," siger Lars Løkke Rasmussen.



Thulesen klar til at forhandle topskat



Sikkert til frustration for Samuelsen kvitterer Løkke samtidig for, at Thulesen Dahl trods sin kontante melding har erklæret sig parat til at forhandle om elementer af topskatten. Derfor må Samuelsen nu besinde sig, ligger det underforstået i Løkkes udtalelser.



"Ét er, at ultimative krav risikerer at splitte et borgerligt flertal. Men det er alligevel værre, at fastlåste ultimative krav kan komme til at bane vejen for lige nøjagtigt det modsatte af det, man gerne vil opnå."



"At forpasse muligheden for at gennemføre en plan, som gør Danmark rigere og sænker skatten med et stort milliardbeløb. Vil man få skattelettelser med et andet flertal i Folketinget? Nej. Man vil nok i virkeligheden få det modsatte," siger Lars Løkke Rasmussen.



Ligner rødt flertal



I Ritzau Index, der er et gennemsnit af seks målinger, ligger blokkene lige nu meget tæt med en spinkel føring til rød blok på 50,4 procent mod blå bloks 48,9 procent. Dermed kan et valg give regeringsmagten til Mette Frederiksen (S).



Løkke advarer om, at de borgerlige risikerer at spænde ben for sig selv og give Danmark højere skatter, slappere udlændingepolitik, lavere vækst og voksende udgifter til overførselsindkomster.



"Det vil være en meget høj pris at betale, fordi man ikke kunne få et politisk ønske opfyldt 100 procent," siger statsministeren.



