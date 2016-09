Thulesen Dahl til DF'ere: Er I klar til valg?

Allerede få sekunder inde i Kristian Thulesen Dahls (DF) åbningstale ved Dansk Folkepartis årsmøde i Herning fik partiformanden opbakning til at gå imod ultimative krav - og dermed være medansvarlig for et muligt folketingsvalg. Formanden åbnede nemlig talen med at spørge de mere end 1300 DF-tilhængere om følgende:"Er I klar til valg," hvilket blev besvaret med et "ja" af DF-tilhængerne i Herning Kongrescenter.Baggrunden er den ultimative melding, som Liberal Alliance har haft op til efterårets forhandlinger om en 2025-plan, hvor Anders Samuelsen (LA) har krævet en lettelse af topskatten på 5 procentpoint for alle topskattebetalere - ellers vil det liberale parti vælte regeringen og dermed udløse et folketingsvalg. Et ultimativt krav, som har fået et lige så ultimativt modkrav fra Kristian Thulesen Dahl, der fredag aften gjorde det krystalklart, at DF ikke vil stemme for en topskattelettelse på 5 procentpoint, og dermed har et flertal på Christiansborg endegyldigt sagt nej til Anders Samuelsens krav, inden 2025-forhandlingerne er gået rigtigt i gang.Kristian Thulesen Dahl siger i sin årsmødetale, at det står skidt til på Christiansborg."Når vi ser på den helt aktuelle situation i den politiske verden. Så er det godt at holde sig klar. Der er jo faktisk krise på Christiansborg," siger formanden.DF-formanden gentager i sin tale det ultimative standpunkt, at Dansk Folkeparti ikke vil stemme for Liberal Alliances ultimative topskattekrav. "Der kommer ikke en aftale i dette efterår, hvor Dansk Folkeparti medvirker til Liberal Alliances ultimative krav om, at topskatten sænkes med 5 procent for alle, der betaler topskat. Det kommer ikke til at ske," siger Kristian Thulesen Dahl, hvilket får klapsalverne til at bryde ud i Herning, mens DF'erne rejser sig op.Kristian Thulesen Dahl ærgrer sig over, at ultimative modkrav er blevet nødvendige:"Nu står vi så her i dette efterår og har højspændte diskussioner om, hvem der er mest stålsat, hvem der blinker først og om ultimatummer. Det ér altså ærgerligt."Ifølge Kristian Thulesen Dahl er der andre problemer, der er langt større end spørgsmålet om, hvorvidt de danskere med de højeste indkomster skal have en topskattelettelse. "Når man lytter til den politiske debat i de her måneder, så kunne man jo tro, at Danmark ikke har mere alvorlige problemer, end om de danskere, der hver tjener millioner af kroner om året, skal have en skattelettelse eller ej," siger DF-formanden, der endnu en gang kredser sig om et muligt folketingsvalg:"Kræver det så et valg, må vi tage de 3-4-5 uger, det tager. I Dansk Folkeparti frygter vi bestemt ikke et folketingsvalg. Tværtimod," siger Thulesen Dahl og fortsætter:"Så jeg spørger igen: Er I klar til valg," hvilket får de 1300 DF'ere til at klappe og sige rungende "ja."Anders Samuelsen undrede sig i aftes over, at Kristian Thulesen Dahl stiller ultimative krav, inden 2025-forhandlingerne er begyndt for alvor. "Vi har sagt, at det her er vores, men vi er til gengæld meget åbne for at diskutere alt, hvad der kommer fra de andre partier. Hvis de nu også havde været åbne over for os, så havde vi haft en aftale i løbet af halvanden time," sagde Anders Samuelsen til DR fredag aften.LA-lederen supplerede med et "svaret er nej," da han af DR blev spurgt, om der er noget i verden, som kan få ham til at droppe sit ultimative topskattekrav.