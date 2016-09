V om åben skattekrig: På tide, at vi overlader det til voksne mennesker

Venstre er godt og grundigt trætte af topskattekrigen mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der nu har ført til en helt fastlåst situation: LA har stillet regeringen et ultimatum på topskatten, og Dansk Folkeparti stiller sit eget ultimatum ved at nægte at forhandle, før LA dropper sit ultimatum."Det er ved at være på tide, at vi overdrager de her forhandlinger til voksne mennesker i Finansministeriet istedet for at køre det som en børnehave via pressen," Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører for Venstre, til DR.