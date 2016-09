DF udløser topskatte-bombe: Definitivt nej til LA's ultimatum

Der bliver ingen 2025-forhandlinger, før Liberal Alliance opgiver sit ultimatum om en lettelse af topskatten på 5 procentpoint hele vejen op - også for indkomster over 1 mio. kr.Sådan lyder budskabet nu fra Dansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl til DR - dagen før DF afholder sit årlige landsmøde. Dermed er krigen om topskatten i blå blok nået helt derop, hvor et folketingsvalg begynder at rumle i horisonten."De kan lige så godt på forhånd vide, at vi ikke ender med en aftale, hvor topskatten bliver sænket med fem procentpoint hele vejen op, som de har gjort til et ultimativt krav," siger Kristian Thulesen Dahl."De må gøre op med sig selv, om de mener det, og så kan de ligeså godt fremprovokere folketingsvalget nu," lyder det fra Dansk Folkepartis leder.Det er yderst sjældent, at Dansk Folkepartis leder sender et ultimatum på banen i dansk politik. Men han har altså valgt at gøre det i forbindelse med topskatte-sporet. "Vi er aldrig kommet til forhandlingsbordet med ultimative krav, men denne her situation er så ekstraordinær, at vi bliver nødt til at trække en streg i sandet," siger Kristian Thulesen Dahl til DR.Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for få uger siden præsentere sin 2025-plan og skattereformen, var topskatten barberet ned med 5 procentpoint for de danskere, der tjener mellem en halv og en hel million kroner om året.De, der tjener mindre, betaler ikke topskat. De, der tjener mere, skal fortsat af med 15 pct. på skattesystemets øverste hylde.Men det var ikke godt nok, mente Anders Samuelsen. Næste dag afholdt han pressemøde, hvor han fastholdt sit ultimatum om, at der skal lettes hele vejen op. "Der er intet ændret. Overhovedet. Samme position. Og der er ingen vaklen i geledderne. Hvis ikke det sker, så er vi ikke længere støtteparti for regeringen," sagde Anders Samuelsen dengang.Kristian Thulesen Dahl understreger, at han hiver sit ultimatum op af hatten for ikke at spilde hele efteråret."Det er sådan lidt et skuespil, for alle regner med, at det skal ende i et stort, stort drama, der handler om topskatten. Vi bliver nødt til at få fremskyndet beslutningen i stedet for at have to-tre måneder, hvor vi bare kigger på hinanden og diskuterer noget, som vi allesammen godt ved ikke bliver afgørende for, om vi kan finde en aftale," siger Kristian Thulesen Dahl til DR.Han tilføjer:"Så i stedet for at vi venter med det svære til sidst, så kan vi lige så godt tage det svære allerede nu."