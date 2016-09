EU-præsident: Briterne vil melde sig ud af EU i januar

Den britiske premierminister Theresa May vil formelt trykke på ud-knappen til EU i januar eller februar næste år ved at aktivere den såkaldte artikel 50. Sådan var budskabet fra EU's præsident Donald Tusk på topmødet i Bratislava, hvor Storbritannien for første gang ikke var med.Men Tusk har talt med Theresa May i ugens løb."Hun understregede, at det er næsten umuligt at aktivere artikel 50 dette år, men det er ganske sandsynligt, at de vil være klar til det i januar eller februar," siger Donald Tusk ifølge nyhedsbureauet Bloomberg.Derefter vil der gå to år før det er helt slut, men i mellemtiden skal der forhandles intensivt om vilkårene og eventuelle nye aftaler."Vi er godt forberedt til disse forhandlinger, og vi ville kunne starte disse procedurer imorgen," siger Donald Tusk til Bloomberg.