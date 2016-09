Merkel: Nye reformer skal give EU kunstigt åndedræt

EU-ledere vil til marts næste år præsentere nye planer, der puster nyt liv i EU.



Det siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, efter det første topmøde helt uden Storbritannien.



"Vi er enige om, at Europa - i den kritiske situation, det er i efter folkeafstemningen i Storbritannien - men også på grund af andre problemer, vi har - at vi sammen må enes om en dagsorden," siger Angela Merkel.



Ambitionen er, at planen skal genskabe borgernes tillid til, at EU fungerer, lyder det samtidig fra den tjekkiske premierminister, Bohuslav Sobotka, efter det uformelle topmøde i Bratislava.



På et fælles pressemøde efter topmødet lover Merkel og Frankrigs præsident, Francois Hollande, at de vil samarbejde for at gøre Europa til "en succes".



"Tyskland og Frankrig vil meget intenst være med til at gøre alt dette til en succes i de kommende måneder," siger Merkel.



Handlingsplanen skal være færdig om et halvt års tid, når EU til marts kan fejre 60-års-dagen for underskrivelsen af Rom-traktaten, som er grundstenen i det europæiske samarbejde.



/ritzau/