Bor du i Odense, Holbæk, Rebild eller på Læsø? Så stiger din skat

Borgere i Holbæk, Odense, Læsø og Rebild kommuner skal formentlig indstille sig på sammenlagt at betale 200 millioner kroner mere i skat næste år.



Det ligger fast, efter Social- og Indenrigsministeriet har givet de fire kommuner grønt lys til at hæve skatten for 2017.



De fire kommuner har fået del i rammen til skatteforhøjelser for 200 millioner kroner. Nu skal andre kommuner sætte skatten ned, så de kommunale skatter samlet bliver holdt i ro i 2017.



Hvis kommunerne samlet set hæver skatterne, udløser det en økonomisk sanktion over for den enkelte kommune og kollektivt for kommunerne.



Først søgte fem kommuner om tilladelse, men Kerteminde trak senere sin ansøgning.



Odense har fået lov til at hæve skatten med 146 mio. kr., mens Holbæk må hæve skatten med 35 mio. kr. Rebild har fået tildelt i omegnen af 18 mio. kr., mens Læsø kan opkræve knapt 2 mio kr. ekstra fra borgerne.



/ritzau/